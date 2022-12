Unde se va ține singura petrecere de Revelion în aer liber din București Deși este cel mai mare oraș al țarii, are primarii bogate, comparativ cu provincia, Capitala va beneficia de un singur Revelion in aer liber. In Parcul Titan din Sectorul 3. Delia, Voltaj Guess Who si alti artisti vor canta in noaptea de Revelion la singura petrecere in aer liber organizata in Capitala, in Parcul Titan.Organizatorii promit cinci ore de „distractie si energie pozitiva”. Evenimentul, ajuns la cea de-a zecea editie, este organizat de Primaria Sectorului 3, sub sloganul „Esential: Fii de viata!”, un indemn la „o viata dinamica, plina de energie si bucurie”.„In noaptea de Revelion,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

