Unde se deschide primul centru non-stop de vaccinare din România Primul centru de vaccinare non-stop din Romania, care va permite imunizari la orice ora din zi și din noapte, se va deschide la Timișoara. In centru se va folosi doar ser de la Pfizer, dupa cum au aratat autoritațile locale, relateaza Libertatea . „Acest centru de vaccinare va funcționa cu 4 fluxuri pe zi și 4 pe timp de noapte și va putea deservi 480 de persoane in 24 de ore, 7 zile pe saptamana”, a explicat prefectul de Timiș, Zoltan Nemeth. „Se va folosi doar vaccin Pfizer, iar datorita fluxurilor separate, cei vaccinați nu vor interacționa cu pacienții spitalului”. Mai mult, managerul Spitalului… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

