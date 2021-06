Statul roman se straduie de mulți ani sa mai construiasca un aeroport la Brașov, dar nu a reușit sa faca nimic pana acum. Inițiativa privata in schimb e in stare sa construiasca de la zero un aeroport intr-un timp foarte scurt. Un aeroport se construiește in județul Harghita, langa comuna Remetea, de catre Bayer Construct, lucrarile fiind incepute in primavara acestui an. Lucrarile, dupa cum se vede in clipul filmat de Raducu P Drum, au avansat semnificativ la pista de aterizare/decolare, iar construcția terminalului este programata sa porneasca in curand. Attila Balasz, acționarul majoritar al…