Unde se află cel mai scump teren agricol din România. Diferențe mari între Zona Capitalei și Moldovei Cel mai scump teren agricol din Romania se afla in zona Bucureștiului, unde un hectar ajunge sa coste peste 12.000 de euro, ceea ce inseamna cu circa 70% mai mult, comparativ cu nord-estul țarii, zona cu cele mai mici prețuri Cel mai mare ritm de majorare a prețurilor cand vine vorba de teren agricol se observa, insa, in Vestul țarii, unde sunt și foarte mulți investitori straini. Prima poziție intr-un top al prețurilor la terenurile agricole in anul 2022 – realizat pe baza datelor INS – este ocupata de Regiunea București – 12.094 euro/ha, urmata de Regiunea Vest – 8.738 euro/ha, in timp ce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

