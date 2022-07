Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Pop, capitan in Armata Romana, s-a intalnit cu starul din Top Gun, Tom Cruise, la The Royal International Air Tattoo, un mare show aviatic militar, care are loc in acest sfarsit de saptamana la Gloucestershire, in Marea Britanie. Tanara nu a ratat sansa sa isi faca un selfie cu celebrul actor…

- Un capitan al Armatei Romane a avut parte de o surpriza de proporții duminica in timp ce participa la cel mai mare show aviatic militar din lume care s-a desfașurat in acest weekend in Marea Britanie, in Gloucestershire. Potrivit unei postari de pe pagina de Facebook a Ministerului Apararii, capitanul…

- „Top Gun: Maverick”, continuarea celebrului film „Top Gun” din 1986, in care Tom Cruise reia rolul lui Pete „Maverick” Mitchell, a depașit pragul de 1 miliard de dolari in incasari la nivel global, potrivit studiourilor Paramount, relateaza CNN.

- Filmul "Top Gun: Maverick", cu Tom Cruise, a inregistrat venituri impresionante de 86 de milioane de dolari in al doilea weekend de la lansare, mentinandu-se pe prima pozitie in box office-ul nord-american. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Lungmetrajul "Top Gun: Maverick", cu Tom Cruise, Jennifer Connelly, Val Kilmer in rolurile principale, a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend cu incasari de 1,6 milioane de lei, dupa ce a fost vizionat de 57.889 de spectatori, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- „Top Gun: Maverick”, cu Tom Cruise, a inregistrat vanzari de bilete uriase in weekendul sau de deschidere, strangand 134 de milioane de dolari de la 4.732 de cinematografe din America de Nord, potrivit Variety. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Acțiunile cinematografelor americane au crescut, pe fondul așteptarilor ridicate pentru debutul in weekend al sequel-ului succesului filmului de succes al lui Tom Cruise, "Top Gun", scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…