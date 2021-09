Unde s-a ajuns: Pot ajuta berea și whisky-ul la producerea energiei electrice? Un fenomen des intalnit in ultima vreme: distilerii din Scoția folosesc materialul ramas ca urmarea a producției whisky-ului ca și biomasa pentru producerea energiei termice sau electrice. Este un fenomen in derulare… Potrivit unei ample analize a experților InfoClima, aceasta energie alimenteaza atat procesele industriale din distilerii, cat și comunitațile din apropiere. In Romania doar 0.5% din energia produsa este generata prin folosirea biomasei. Avand in vedere producția anuala de circa 17 milioane hectolitri de bere și circa 380.000 tone de vin in Romania, exista o mare oportunitate pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

