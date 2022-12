Unde poţi testa în Iaşi carnea cumpărată pentru masa de Crăciun? Un examen trichineloscopic costă cât un pachet de ţigări Odata cu apropierea Craciunului, cumpararea de carne de porc pentru masele festive ia amploare in randul iesenilor. Fie ca vorbim despre achizitionarile din unitati sanitar-veterinare, fie direct la crescatorii de animale, cetatenii cauta peste tot carne de vanzare, in general de porc. Pentru iesenii care iau carnea din afara unitatilor autorizate, sau pentru cei care o primesc de la rudele de la tara, si care vor sa se asigure ca animalul sacrificat nu este contaminat, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Iasi (DSVSA) asigura pentru ieseni echipe formate din medici veterinari… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

