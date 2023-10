Unde ne putem distra în weekend în Capitală? De la maratoane de sculptat dovlecei, la maratoane de baut bere la Oktoberfest, de la expoziție de feline la festin gastronomic in curtea Muzeului Național al Țaranului Roman, bucureștenii au in acest weekend o mulțime de tentații la dispoziție. Daca nu știți unde și mai ales cum sa va distrați in acest weekend, noi avem cateva recomandari pentru dumneavoastra. Bucureștiul se pregatește pentru cea mai mare sarbatoare a berii: Oktoberfest care are loc in Piața Constituției. Concursuri umoristice, concursuri de bancuri, skandenberg, tricouri ude și darts, dar mai ales multa bere și crenvurști, nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

