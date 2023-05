Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii Clubului de Dans Sportiv Potaissa Turda au fost prezenți la 3 mari evenimente in weekendul 29-30 aprilie: Cupa Muhlbach – Sebeș, Festivalul Laleaua Pestrița Grindeni și Festivalul Primaverii Cluj Napoca. 29 aprilie: Concurs Național CUPA MUHLBACH – SEBEȘ – au participat peste 750 de sportivi…

- Proiectul „Ecluze pe Bega / Conexiuni culturale” iși propune sa continue activitațile demarate anul trecut, la acel moment testandu-se realizarea de conexiuni culturale, ecologice și economice intre Timișoara și teritoriul din proximitate, pana la frontiera cu Serbia. Inițiativa din acest an, propusa…

- Sfarsitul de saptamana aduce in Timisoara și in orașele din apropiere o serie de concerte, evenimente culturale și party-uri. Joi 27 aprilie Aethernativ, ora 21: Concert Paperjam – Gone with the gin. Ampm.fabric, ora 17: Unu Mai FAIN Ca Altu ATU Club, ora 22: Joia sarbeasca. Casa de Cultura a Studenților,…

- Calendar EVENIMENTE culturale 2023 in județul Alba: Cand și unde vor avea loc Calendar EVENIMENTE culturale 2023 in județul Alba: Cand și unde vor avea loc Județul Alba este cunoscut pentru bogația sa culturala și istorica, fiind un adevarat paradis pentru iubitorii de arta și istorie. Anul 2023 aduce…

- Sfarsitul de saptamana aduce in Timisoara și in orașele din apropiere o serie de concerte, evenimente culturale și party-uri. Joi, 20 aprilie ATU Club, ora 22: Bairamul studențesc. Casa del Retro, ora 21: Horațiu Malaele și Nicu Alifantis Show. Carturesti Piata Victoriei, ora 18.30: EpiTalks – vorbim…

- Se deschid Targurile de Paște 2023. Evenimente tradiționale foarte populare in perioada acestei mari sarbatori a creștinatații, astfel de targuri dau posibilitatea multora sa achiziționeze produse tradiționale gata preparate pentru masa speciala de Paștele ortodox și nu numai (pasca, cozonac, prajituri…

- Timișoara a devenit, la finalul saptamanii trecute, cel mai fierbinte punct de pe harta culturala a Europei, iar ansamblul mixt Iulius Town s-a alaturat ca partener principal efortului local de a face din oras un loc memorabil pentru artiști, promotori culturali și iubitori de arta din toate colțurile…

- Valentine’s Day aduce in Timisoara și in imprejurimi o serie de evenimente culturale, concerteși petreceri cu o serie de invitați. Marți, 14 februarie ATU Club, ora 22: Valentine’s Party #ATUClub. Balkan Bistro, ora 19: Lovely Dinner – Valentine’s Day. Berarescu, ora 18: Valentines Day. Casa Del Retro,…