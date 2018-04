Unde merg politicienii români de Paşte 2018 Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, pentru Mediafax, ca va petrece Pastele in familie. "Avand in vedere ca baietii mei sunt de la 22 la 3 ani, pe o plaja destul de mare, e complicat. Fiecare are gusturi si preferinte deosebite. La cel mic sigur chiar ou de Pasti cu surpriza e binevenit. De altfel, in fiecare zi cand vin acasa ma intreaba daca i-am adus un cadou. Cel mijlociu, daca o sa-i duc un cadou cu echipa lui preferata de fotbal, Barcelona, o sa fie incantat. Cel mare, o tura pe circuit cu o masina de curse. Cel mai probabil voi petrece Pastele in familie",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

