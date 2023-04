Unde în România se află bucăți din Sfânta Cruce pe care a fost răstingnit Iisus Hristos In Romania se afla bucați din Sfanta Cruce pe care a fost rastignit Iisus Hristos. Mantuitorul a murit rastignit pe cruce din ordinul prefectului roman din Iudeea, Pontius Pilat. Dupa rastignire, crucea a devenit un simbol al creștinismului, iar bucați din ea au fost raspandite in toata lumea. De-a lungul secolelor, Sfanta Cruce a avut o istorie zbuciumata. Ea a fost descoperita pentru prima data in secolul al IV-lea de mama imparatului Constantin cel Mare, Elena. Imediat dupa ce a descoperit-o, Sfanta Elena a ordonat zidirea unei biserici chiar deasupra Sfantului Mormant, careia i-a dat numele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

In saptamana 13-19 februarie au fost inregistrate 100.705 de cazuri de infecții respiratorii acute, in scadere cu 7% fața de saptamana precedenta. Numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la 81 in sezonul actual, intre care 5 inregistrate saptamana trecuta, potrivit raportului saptamanal publicat…

