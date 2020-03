Unde fugim de acasa in weekend Ritmul in care cei mai multi dintre noi traim ne-a facut sa transformam zilele de weekend in unele de vacanta. Daca adunam toate zilele de la final de saptamana in care am fugit de acasa in scurte escapade, e posibil sa fim una dintre natiile cu cele mai lungi vacante din lume!



Nu putem ignora problemele de infrastructura si nici timpul petrecut in trafic, dar suntem inventivi si stim sa gasim locuri perfecte si variante de transport pentru a petrece cateva zilele libere, nu foarte departe de casa:



Poiana Brasov



Unul dintre locurile devenite traditionale pentru o excursie… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

