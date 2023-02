Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii care lucrau la lumina lanternei l-au scos pe Tariq Haidar, un baiețel in varsta de trei ani, de sub daramaturi, la aproximativ 42 de ore dupa ce cutremurul devastator de luni a distrus casa familiei sale din orașul sirian Jandaris, relateaza agenția de presa Reuters , intr-un reportaj devastator…

- Echipele de salvare au reușit sa-l scoata, la lumina lanternei, pe Tariq Haidar, un baiețel de 3 ani, dintre daramaturi, la aproximativ 42 de ore dupa cutremurul din orașul sirian Jandaris. Familia sa nu a putut fi salvata.

- Salvatorii din Republica Moldova, plecați in misiune in Turcia, au reușit sa salveze viața unui baiețel de trei ani chiar in prima zi de misiune, anunța responsabilii Ministerului de Interne. „Copilul a fost recuperat in siguranța, dupa ce echipajul de specialiști a reușit sa-l gaseasca sub daramaturi.…

- Miercuri dimineața, in zona de intervenție indicata de autoritațile turce, salvatorii romani au gasit un adolescent de 16 ani, blocat de sub daramaturi. Aceștia au reușit sa salveze victima dupa 20 de ore de intervenție, transmite IGSU. La cateva ore dupa inceperea intervenției s-a inregistrat o noua…

- Salvatorii romani care actioneaza in Turcia au scos de sub ruine pana acum patru persoane. Miercuri, in timpul actiunii de recuperare a unui tanar de sub daramaturi, s-a produs un cutremur de 4,2 care a ingreunat operatiunile de salvare. In acest caz, interventia a durat 20 de ore. Joi dimineata,…

- Medicul Tudor Ciuhodaru vine cu o serie de recomandari in contextul cutremurului din Turcia, precizand ca, pentru a avea o reala eficienta, notiunile de prim ajutor in caz de calamitate trebuie sa fie cunoscute de fiecare persoana precum alfabetul sau tabla inmultirii. „Repetitio est mater studiorum.…

- Armata Israeliana a anunțat marți seara tarziu ca miercuri va trimite 230 de cadre medicale in Turcia pentru a inființa un spital de campanie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- FURT intr-un municipiu din ALBA: Doi tineri au intrat seara in casa unui om care dormea. Ce au reușit sa sustraga FURT intr-un municipiu din ALBA: Doi tineri au intrat seara in casa unui om care dormea. Ce au reușit sa sustraga La data de 11 ianuarie 2023, polițiștii de investigații criminale din Blaj…