Unde e strategia de securitate a aliaților Ucrainei? Se pregătește victoria lui Putin? Eșecul senatorilor americani de a aproba luna trecuta un pachet de ajutor pentru Ucraina va fi amintit ca fiind prima piesa de domino care a cazut in razboiul de agresiune al Rusiei, pregatind, eventual, terenul pentru victoria lui Putin. Este adevarat ca administrația Biden a reușit sa conduca NATO catre un raspuns comun la invazia […] The post Unde e strategia de securitate a aliaților Ucrainei? Se pregatește victoria lui Putin? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

