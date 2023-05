Stiri pe aceeasi tema

- La finalul saptamanii trecute s-a desfașurat etapa a 14-a a Ligii a II-a la fotbal feminin. In Seria 1 s-au inregistrat urmatoarele rezultate: Vasas Femina FC 2- CS Nicu Gane Falticeni 17-0 (meci jucat pe 13 aprilie), ACS Liceenii Topolog- FCSB 5-0, Asociația CS Juniorul 2014- Chindia Targoviște 1-2…

- Varianta surpriza inaintata azi de publicația Sport Italia: Daniel Boloca (24 de ani) romanul care evolueaza pentru Frosinone, in Serie B, s-ar afla pe lista lui Lazio! Italienii sunt in cautarea unui mijlocaș, mai ales ca risca sa-l piarda in vara pe Sergej Milinkovic-Savic, fotbalistul aflat in atenția…

- CFR Cluj și Lazio au remizat, joi seara, scor 0-0, in fața a 18.000 de spectatori care au indurat frigul sperand la un miracol din partea „feroviarilor”. Clujenii au evoluat mai curajos fața de meciul tur, insa diferența imensa de valoare dintre cele doua loturi și-a spus din nou cuvantul.

- Adrian Paun (27 de ani), extrema gruparii israeliene Hapoel Beer Sheva, fost jucator la CFR Cluj, este convins ca trupa condusa de Dan Petrescu (55 de ani) va trece de Lazio și se va califica in „optimile” de finala din UEFA Europa Conference League. CFR Cluj - Lazio se joaca diseara, de la ora 19:45.…

- Vasile Dancu, Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu au urmarit alaturi de patronul formației din Gruia, Nelu Varga, partida dintre CFR Cluj și Lazio, din play-off-ul Conference League.La Roma, pentru duelul dintre Lazio și CFR Cluj, Nelu Varga, patronul campioanei, a fost insoțit de nume importante din…

- CFR Cluj a fost invinsa de Lazio, scor 0-1, in manșa tur a play-off-ului pentru „optimile” Conference League. Unicul gol al fost marcat de Ciro Immobile, in prelungirile primei reprize. Clujenii au jucat cu om in plus aproape tot meciul, dupa eliminarea lui Patric din minutul 15, dar nu au reușit sa-și…

- Dan Petrescu (55 de ani) este cel mai de succes antrenor din Romania. Are patru titluri cu CFR Cluj și unul cu Unirea Urziceni și nu vrea sa se opreasca aici. CFR Cluj va evolua diseara, pe terenul lui Lazio, de la ora 22:00, in prima manșa ale optimilor de finala din Conference League. Fostul fotbalist…

- Juventus a invins-o pe Lazio, scor 1-0, și s-a calificat in semifinalele Cupei Italiei. Romanii mai au doua saptamani pana la infruntarile cu CFR Cluj, din Conference League. Lazio - CFR Cluj, turul play-off-ului Conference League, se joaca joi, 16 februarie, de la ora 22:00Manșa decisiva este programata…