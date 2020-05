Stiri pe aceeasi tema

- World TeamTennis va fi prima competiie de tenis cu spectatori in timpul pandemiei de coronavirus si la aceasta vor participa trei castigatoare de grand slam, Sofia Jenin, Sloane Stephens si Kim Clijsters.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep ocupa locul al treilea intr-un clasament al punctelor WTA acumulate in ultimii zece ani in circuitul profesionist, potrivit site-ului WTA. Halep, care nu a iesit din top 10 dupa 2014, este devansata de americanca Serena Williams si de cehoaica Petra…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a spus pentru CNN ca s-a obisnuit cu un alt ritm de viata intr-o perioada in care lumea este pusa la grea incercare. „Nu ies deloc din casa. Sunt categoric un om care ia foarte in serios aceste lucruri si-si face griji din cauza lor. Masurile de izolare au fost foarte…

- Flavia Pennetta, 38 de ani, spune ca soțul sau, Fabio Fognini, insista ca ea sa mai joace in circuitul feminin macar un an Campioana la US Open in 2015, italianca s-a dedicat familiei de cand s-a retras din tenis la finalul anului in care a triumfat la New York. S-a casatorit cu Fabio Fognini și impreuna…

- Turneul de tenis de la Wimbledon va primi 100 milioane de lire sterline (aproximativ 114 milioane de euro) gratie asigurarii impotriva pandemiei. Potrivit cotidianului The Sun , suma de 100 milioane de lire este prevazuta in contractul de asigurare, in cazul suspendarii editiei din acest an a singurei…

- Organizatorii Wimbledon-ului, unde Simona Halep este campioana en titre, vor anunța miercuri, 1 aprilie, ce se intampla cu cel de-al treilea turneu de Mare Șlem al anului, care urma sa se desfașoare intre 29 iunie și 12 iulie. Insa Dirk Hordorff, vicepresedintele Federatiei Germane de Tenis, a anunțat…

- Oficialii turneului de tenis de la Wimbledon au anuntat ca vor continua pregatirile pentru ca turneul de Mare Slem sa se desfasoare conform planului, cu incepere din data de 29 iunie. Vestea vine dupa ce organizatorii de la Roland Garros au comunicat ca principalul eveniment pe zgura al sezonului a…

- Turneul de tenis de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, a fost reprogramat in intervalul 20 septembrie - 4 octombrie 2020.Inițial, turneul de la Roland Garros trebuia sa se dispute in perioada 24 mai - 7 iunie 2020. ''Pentru a garanta sanatatea si siguranta tuturor celor implicati in…