Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri au murit pe loc in urma unui accident tragic in Vaslui, dupa ce au intrat cu motocicletele intr-o mașina. Ionela și logodnicul ei, George, se afla printre victimele tragediei. Cei doi urmau sa se casatoreasca vineri. Iata ultimul mesaj postat de Ionel,a inainte sa moara.

- Trei tineri au avut parte de un sfarșit cumplit in Vaslui, dupa ce au fost victimele unui accident ingrozitor. Au urcat pe motociclete și au pornit la drum, fara sa știe ca este ultimul. Familiile lor sunt ingrozite de durere, iar martorii abia pot sa uite scenele la care au luat parte.

- Ionela și George, cei doi tineri din județul Galați, care și-au pierdut viața in groaznicul accident rutier produs duminica, 19 mai 2024, pe drumul ce leaga Iașiul de Vaslui, trebuiau sa se casatoreasca in cateva zile.

- Doi tineri morți in accidentul de la Vaslui, urmau sa se casatoreasca in weekend, iar cel de-al treilea tanar care a murit in accident era prieten cu cei doi și urma sa le fie cavaler de onoare la nunta. Un accident tragic a avut loc duminica, pe DN24, la granita dintre judetele Iasi si Vaslui, […]…

- Un accident cumplit a avut loc in Codaești, județul Vaslui, in urma cu o zi. Trei motocicliști au murit in urma impactului avut cu un autoturism condus de o femeie de 20 de ani. Doi dintre tineri urmau sa se casatoreasca peste cateva zile.

- O porțiune de aproximativ jumatate de kilometru din raul Barlad, din dreptul podului din localitatea Rediu spre CET Vaslui, este plina cu mii de pești morți. Explicațiile specialiștilor se bat cap in cap și nu se cunoaște, deocamdata, cauza acestui dezastru ecologic.

- Costel Corduneanu urmeaza sa fie condus, astazi, pe ultimul drum. Familia lui a ținut trei zile de priveghi, iar evenimentul trist a fost pe masura celebritații liderului interlopilor. Printre cantareții prezenți s-a numarat șu Tzanca Uraganu, care a reușit sa emoționeze familia interlopului cu versurile…

- Astazi la orele diminetii a decedat aviatorul Rata Vasile, potrivit unui anunt postat pe Facebook de familia acestuia."Azi dimineata a decedat tata, aviatorul si pictorul Rata Vasile, zburand pentru ultima oara spre cer langa escadrila de la Tuzla", este mesajul transmis de familie. Priveghiul se va…