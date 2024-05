Stiri pe aceeasi tema

- INFIORATOR… George Vilcu și Ionela Bercea, tinerii care se aflau pe una dintre motocicletele implicate in teribilul accident de pe DN 24, erau mire și mireasa! Saptamana viitoare, spun apropiații, era programata nunta. In ziua fatidica se intorceau de la Iași, unde au fost sa iși cumpare haine noi,…

- Pe DN 24, localitatea Codaesti, judetul Vaslui, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si doua motociclete, informeaza Centrul Infotrafic din IGPR. In urma impactului una dintre motociclete a luat foc.A rezultat ranirea celor trei conducatori, care urmeaza a fi evaluati…

- O tragedie de proporții s-a produs, duminica, in Neamț. Trei tineri au murit in urma unui accident rutier foarte grav. Familiile lor sunt devastate, iar apropiații au facut declarații dureroase. Cei trei tineri erau foarte apreciați de cei din jurul lor.

- Trei tineri, de 17, 18 si 23 de ani, si-au pierdut viata, iar alți trei au fost raniți, dupa ce mașinile in care se aflau s-au ciocnit violent. Accidentul teribil s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in comuna Borca.

- Un groaznic accident rutier s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, dupa miezul nopții, in localitatea nemțeana Borca, vecina cu județul nostru. Accidentul s-a produs pe DN 17 B, care vine dinspre localitatea suceveana Broșteni.Trei tineri au murit in accidentul de o violența extrema. Un ...

- Aseara, un autoturism in care se aflau 4 tineri s-a rasturnat intre localitațile Caianu Mic și Spermezeu. Unul dintre tineri a ramas blocat in autoturism, avand nevoie de ajutorul pompierilor militari. Accidentul s-a produs aseara, intre localitațile Caianu Mic și Spermezeu. Din primele informații reiese…

- In total, 31 de persoane si-au pierdut viata si zece au fost ranite, dintre care unele grav, cand un autobuz care transporta calatori spre Burkina Faso a cazut de pe un pod, marti, in sud-estul Mali, a anuntat Ministerul Transporturilor, noteaza AFP preluat de Agerpres. "Un autobuz (...) care transporta…

- In cursul zilei de azi, 22 februarie 2024, o situație de-a dreptul cumplita a avut loc in sala de judecata, unde Vlad Pascu ar fi trebuit sa iși afle sentința in procesul de ucidere din culpa, dupa ce a ucis doua persoane, in vara anului 2023, in localitatea 2 Mai, județul Constanța. Iata cine este…