- Romania este afectata de pandemia de coronavirus care a cuprins intreaga lume, fiind decretata stare de urgența de președintele Klaus Iohannis. Romanii sunt nevoiți sa stea cat mai mult in case, sa evite locurile publice și adunarile cu peste 50 de persoane pentru a fi in siguranța și pentru ca virusul…

- Copiii din Italia au gasit modalitatea de a-și petrece timpul, in perioada in care sunt nevoiți sa ramana in casa, din cauza pandemiei de coronavirus. Activitatea lor preferata a facut ca traficul de internet din rețeaua Telecom din aceasta țara sa creasca cu peste 70%.

- Suporterii timisoreni vor oferi o mana de ajutor persoanelor varstnice din Timisoara. Acestia s-au oferit sa faca cumparaturi in locul batranilor, pentru ca acestia sa nu se expuna in locuri aglomerate si sa riste infectia cu virusul COVID-19.Fanii timisoreni au lipit o multime de afise prin…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca salvarea de vieti in timpul pandemiei de coronavirus este mai importanta decat cotatiile indiciilor bursieri, in contextul in care multi dintre acestia s-au prabusit la bursa din New York, relateaza DPA potrivit Agerpres. "Nu vreau ca oamenii sa moara.…

- RESITA – Tanarul de 27 de ani este din Resita si a lucrat ca angajat pe nava care a avut 706 cazuri cu coronavirus. Este plecat de mult timp din tara, iar in aceasta perioada nu a venit acasa la Resita! Dupa cum stiti, pe nava de croaziera Diamond Princess au fost si 17 romani, dintre care doi au fost…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a oferit primele detalii despre gorjeanul testat pozitiv cu coronavirus."In urma testarii persoanelor din Gorj care au intrat in contact cu cetateanul italian dn Rimini, avem primul caz confirmat de coronavirus. Pacientul nu manifesta simptome si nu trebuie…

- Simona Halep a caștigat DRAMATIC finala turneului din Dubai și s-a declarat epuizata total dupa partida („Sunt aproape moarta fizic!”). Halep a trecut prin momente dificile, s-a enervat dupa mai multe greșeli facute și a cerut ajutor. A pierdut primul set cu 6-3 și parea nu avea soluții in fața jucatoarei…

- Artemon Apostu-Efremov, unul dintre antrenorii Simonei Halep (28 de ani, 3 WTA), a oferit primele declarații dupa infrangerea sportivei noastre cu Garbine Muguruza (26 de ani, 32 WTA), scor 6-7 (8), 5-7, in semifinale la Australian Open 2020. ...