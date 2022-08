Dorin Vlașin, primarul Nasaudului și Robert Sighiartau, deputat PNL de Bistrița-Nasaud au anunțat indeplinirea unui obiectiv pentru „orașul academicienilor”. Au primit unda verde de la CNI pentru construcția unui complex sportiv. Noul complex sportiv care se va construi in orașul Nasaud va fi alcatuit din mai multe corpuri de cladire dar și terenuri exterioare, fiind un complex multifuncțional. Investiția se ridica la costuri de 7,5 milioane de euro (37.000.000 lei). Obiectivul are termen de finalizare in 36 de luni. Cladirea principala va adaposti un bazin de inot (cu dimensiunea 25m x 12.5m)…