Undă verde din partea autotirăților pentru vaccinul Covid AstraZeneca a anunțat ca a primit aprobarea autoritaților pentru a relua studiile clinice pentru producerea vaccinului Covid-19. Compania farmaceutica suspendase sudiile pentru faza a treia a vaccinului marți, 9 septembrie a.c. „La 6 septembrie, procesul de revizuire standard a intrat intr-o pauza voluntara in toate studiile globale, pentru a permite revizuirea datelor de securitate de catre comitete independente și autoritați de reglementare internaționale”, a spus AstraZeneca. Experții de la Medicines Health Regulatory Authority (MHRA) din Marea Britanie au afirmat ca este sigura reluarea studiilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

