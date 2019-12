Stiri pe aceeasi tema

- Mikel Arteta (37 de ani), fostul antrenor secund al lui Pep Guardiola (48 de ani) la Manchester City, a fost prezentat oficial, vineri, 20 decembrie, in funcția de tehnician al echipei din Premier League, Arsenal, anunța MEDIAFAX."Este o onoare imensa. Arsenal este unul dintre cele mai mari…

- Antrenorul lui Celtic Glasgow, Neil Lennon, a declarat pentru site-ul clubului ca va menaja cativa fotbalisti la meciul de joi cu CFR Cluj, din Europa League, in conditiile in care echipa sa este deja calificata in saisprezecimi de finala, din postura de castigatoare a Grupei E. "Sunt fotbalisti care…

- "De ce as pleca de la Leicester acum? Am contract pana in 2022 si sunt fericit aici", a declarat Brendan Rodgers. Leicester este in prezent pe locul doi in clasamentul din Premier League, la opt puncte de liderul Liverpool. Arsenal a ramas fara antrenor saptamana trecuta, dupa demiterea lui Unai Emery…

- Arsenal a pierdut meciul cu Eintracht Frankfurt, disputat pe teren propriu, joi seara, în grupa F din Europa League, scor 1-2, ajungând astfel la șapte partide fara victorie în toate competițiile, susține Mediafax.În urma eșecului cu Eintracht Frankfurt, Arsenal a ajuns…

- Unai Emery, antrenorul formației Arsenal, a declarat ca este susținut de conducerea clubului, in ciuda rezultatelor slabe inregistrate și a numeroaselor critici primite din partea fanilor, potrivit Mediafax.Arsenal nu a mai obținut vreo victorie din 24 octombrie, cand a trecut de Vitoria Guimaraes,…

- CFR Cluj va disputa, joi, de la ora 22.00, la Roma, cu Lazio, o partida capitala in grupele din Liga Europa.In cazul unui rezultat pozitiv, egal sau victorie, CFR Cluj și-ar asigura calificarea in primavara europeana.Dan Petrescu, 51 de ani, antrenorul formației CFR Cluj, s-a aratat optimist, inaintea…

- La mai bine de 11 luni de la desparțirea de Manchester United, Jose Mourinho, 56 de ani, a revenit in fotbal. Tehnicianul portughez a semnat, miercuri, un contract cu o echipa importanta din Premier League. Este vorba despre Tottenham Hotspur, formație care a disputat finala ediției trecute din Liga…

- Antrenorul francez Arsene Wenger (70 de ani), liber de contract din 2018, a fost numit de FIFA, miercuri, în fruntea departamentului de dezvoltare globala a forului mondial, transmite Mediafax.Potrivit The Guardian, Wenger se va afla la conducerea tuturor activitaților de dezvoltare referitoare…