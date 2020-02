Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul Tibi Ușeriu mai are 150 de kilometri pana la finalul cursei de la Cercul Polar, dupa patru zile de concurs, in care au mai ramas doar patru atleți. Este in continuare pe locul doi, problemele cu stomacul persista, iar la picior a suferit deja o degeratura.Tibi Ușeriu le-a transmis…

- Cadavrul mumificat al unui barbat de 64 de ani a fost descoperit, marți, intr-un apartament din Timișoara. Vecinii spun ca barbatul nu și-a mai ridicat corespondența de la sfarșitul anului 2017 și nici nu a mai fost vazut.Poliția Timiș a fost sesizata de un barbat de 56 de ani, ruda a barbatului…

- Deținutul care anul trecut a incercat sa evadeze din Penitenciarul Gherla scobind peretele a dat foc, marți, camerei de izolare in care era. In mod normal, la izolare nu avea cum sa aiba asupra sa bricheta sau chibrite.Potrivit unui comunicat Penitenciarului Gherla, un deținut a aprins o patura,…

- Trupul barbatului care a recunoscut ca și-a omorat soția, in Bacau, apoi s-a aruncat in rau de pe Podul Șerbanești, a fost gasit, marți, de scafandri, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din ancheta.Scafandrii din Bacau și Neamț au gasit, marți, cadavrul unui barbat, in canalul de fuga al…

- O femeie de 70 de ani din Bucuresti a murit, marti, din cauza gripei, ea avand si alte afectiuni si nefiind vaccinata antigripal. Ea a fost confirmata cu coinfectie cu virus gripal tip A si tip B, fiind al cincisprezecelea deces cauzat de gripa in acest sezon.Potrivit Centrului National de…

- In lume exista peste 2.000 de specii diferite de licurici. Un nou studiu, publicat in Bioscience, avertizeaza ca aceștia vor disparea total, din cauza oamenilor. The International Union for Conservation of Nature, cu sediul in Gland, Elveția, a adunat o echipa de biologi pentru a investiga gandacii…

- Actrita americana Shannen Doherty, star al serialului TV "Beverly Hills 90210", a anunțat ca a fost diagnosticata cu o forma agresiva de cancer și ca este in ultimul stadiu, potrivit tmz.com.In varsta de 48 de ani, actrița s-a luptat doi ani cu un cancer mamar și a anunțat ca a scapat de aceasta…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, ii da replica președintelui interimar al PSD, Marcel Ciolacu, cel care ii avertiza pe liberali ca se va termina rau cu planul lor pe anticipate. Rareș Bogdan susține ca Marcel Ciolacu o ia pe urmele lui Dragnea și il intreaba daca fostul lider PSD i-a dat…