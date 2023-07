Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul pe probleme de securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a declarat vineri, 7 iulie, ca președintele Joe Biden și consilierii sai au luat o "decizie unanima" de a trimite Ucrainei muniții cu dispersie, relateaza Sky News, The Guardian și Al Jazeera.Potrivit lui Sullivan, Kievul…

- SUA sunt așteptate sa anunțe vineri un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, care va include pentru prima data muniții cu dispersie, au declarat oficiali din domeniul apararii pentru CNN.

- Statele Unite intentioneaza sa trimita Ucrainei munitie cu dispersie, care poate oferi un nou element puternic pentru contraofensiva ucraineana, au anuntat joi oficiali americani, in ciuda faptului ca organizatiile pentru drepturile omului se opun acestui demers, relateaza Reuters si CNN, informeaza…

- Belarusul a inceput sa primeasca arme nucleare tactice rusești, a declarat liderul de la Minsk, Alexander Lukașenko, precizand ca unele dintre ele sunt de trei ori mai puternice decat bombele atomice lansate de SUA asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki in 1945, transmite Reuters și Hotnews . Desfașurarea…

- azComisia Europeana a prezentat miercuri un instrument financiar in valoare de 500 de milioane de euro, in vederea cresterii capacitatii de productie a munitiilor in Uniunea Europeana. Planul prevede atingerea unui nivel de un milion de obuze pe an, pentru refacerea arsenalelor in paralel cu aprovizionarea…

- Președintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita oficiala in Brazilia, prima la nivel de sef de stat in ultimii 23 de ani. Președintele va fi primit de omologul sau brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, cu care va avea convorbiri oficiale. Presedintele Iohannis va participa si la un dejun oficial.…

- Dupa izbucnirea razboiului din Ucraina, Uniunea Europeana și Statele Unite au impus o serie de sancțiuni la adresa Rusiei cu privire la exportul de produse petroliere. cu toate acestea, experții arata ca Rusia incearca sa pacaleasca embargoul.

- Documentele NATO și SUA scurse pe rețelele de socializare dezvaluie ca serviciile de informații americane asculta aliați importanți și arata profunzimea eforturilor de spionaj ale SUA, dar și luptele militare ale Rusiei, arata o investigație New York Times. De asemenea, mai arata publicația, documentele…