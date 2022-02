Una caldă de la Rafila: Când revenim la normal Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, da mari speranțe, spunand marți seara ca este posibil ca de la sfarșitul lunii martie sa revenim la normal și sa nu mai fie nevoie de prelungirea starii de alerta. El nu exclude insa posibile noi tulpini in toamna. Alexandru Rafila a declarat, marți, la TVR 1, ca este increzator ca Romania va reveni la normal pana la sfarșitul lunii martie. „Eu cred ca vom reveni la normal pana la sfarșitul lunii martie. Normal inseamna ca probabil nu va mai fi nevoie de starea de alerta. Eu cred ca prelungirea starii de alerta va fi limitata de aceasta data și nu va mai… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

