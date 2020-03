Un VIRUS mai fatal decât COVID-19 a apărut deja în China. Nu are LEAC Un VIRUS mai fatal decat COVID-19 a aparut deja in China. Nu are LEAC Hantavirus, un virus mai fatal decat COVID-19. Panica in China dupa moartea unui barbat Un barbat care a murit intr-un autobuz din China a fost testat pozitiv pentru un virus mai fatal decat Covid-19 si care prezinta simptome foarte similare. Este vorba de Hantavirus, care este raspandit de sobolani. Victima a murit intr-un vehicul din Shandong in drum spre serviciu si s-a dovedit ca sufera de hantavirus. Incidentul a starnit panica in China, iar hastag-ul #hantavirus a explodat pe retelele de socializare. Expertii au asigurat… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

