- Cu partida Performanța Ighiu – Unirea Alba Iulia, scor 0-2 (0-2), intinsa pe doua zile, s-a tras cortina peste actuala stagiune a eșalonului terț. La finele acestui ultim derby „de Alba” din acest sezon, Mihai Manea, antrenorul Performanței Ighiu, cea mai bine plasata dintre conjudețene, poziția a treia,…

- Blaziu Guban (1904-1978) este omul din spatele celebrilor pantofi care-i poarta numele si este modelul antreprenorului pornit de jos. Cu doar cinci clase terminate, Guban a reusit sa-si tina businessul in functiune chiar si in perioada nationalizarii.

- Un roman din Scotia, care are un restaurant in orasul Perth, a fost tepuit de o banda care a mancat in localul sau, apoi a plecat fara sa plateasca. Ultimul dintre ei l-a amenintat cu cutitele de bucatarie.

- SCM Craiova se afla in fata celui mai important moment din istoria clubului, dubla mansa cu Kastamonu Belediyesi (Turcia) din semifinalele Cupei EHF. Mansa tur va avea loc sambata, in deplasare, ora 16:00, iar SCM Craiova este deja in bloc-start. Echipa condusa de Bogdan Burcea va pleca la noapte…

- Un taran simplu din judetul Mehedinti, cu sapte ani de scoala, si-a exprimat iubirea si dorul fata de sotia sa prin doua scrisori in versuri trimise de acesta de pe frontul din Caucaz din cel de-Al Doilea Razboi Mondial.

- Pentru cei ce au luptat alaturi de el, Jack Churchill parea un om fara frica, dar pentru cei impotriva caruia lupta era un personaj terifiant. Putine persoane ii puteau rezista atunci cand se apropia. Se misca rapid si in liniste, in mare...