Un vin spumant din Sălaj, cel mai bun din lume Performanța romaneasca la Campionatul Mondial de Șampanie și Vinuri Spumante (CSWWC), unde o crama mica din județul Salaj a reușit sa caștige competiția la categoria Blanc de Blancs. “Trei premii speciale Best in Class, un trofeu de Campion Național și o distincție speciala in finala celei mai prestigioase categorii a spumantelor, ii revin spumantelor Carassia. In etapa finala a CSWWC, cele zece spumante Blanc de Blancs alese – campioni naționali și regionali au concurat pentru titlul de Campion Mondial al anului. Anunțul a fost facut la ceremonia de decernare a premiilor CSWWC de la Londra, unde Collection… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

