- Serghei Batrin, deputat din partea partidului „Slujitorul popoprului” in consiliul local din Kerețk, districtul Muncaci, regiunea Transcarpatia, a detonat mai multe grenade in sala in care se desfașura o ședința, vineri, 15 decembrie. 26 de persoane au fost ranite, dintre care 6 sunt in stare grava,…

- O femeie a fost ranita prin impuscare miercuri seara, la Ruse, intr-un incident violent si de coercitie, de catre un barbat - identificat ca fiind de origine romana - care avea o relatie cu femeia. Intreaga scena s-ar fi petrecut in salonul in care femeia lucra, relateaza News.ro, care citeaza Novinite.com.Autoritatile…

- O noua activitate din cadrul proiectului COMAND a fost organizata in intervalul 20-22 noiembrie 2023, respectiv un schimb de experiența in Maramureș, la care au participat 12 ofițeri ai Departamentului principal al Serviciului de Stat in Situații de Urgența al Ucrainei in regiunea Transcarpatia alaturi…

- Kievul spune una și face alta. Dupa ce autoritațile din țara vecina au decretat ca limba oficiala pentru minoritatea romana din Ucraina este romana, la Kiev se pare ca este acum in pregatire un manual de Limba Moldoveneasca pentru elevii de clasa a V-a. Luna trecuta, autoritațile ucrainiene au decis…

- Autoritațile iraniene i-au interzis lui Narges Mohammadi, laureata a Premiului Nobel pentru Pace 2023, aflata in inchisoare și care are nevoie urgenta de asistența medicala, sa fie transferata intr-un spital. Potrivit agențiilor de presa, care citeaza mesajul pe Instagram postat de familia lui Narges,…