Un VAL POLAR lovește România. NINGE în aproape toată țara Vremea se schimba radical. Un val de aer polar a intrat in țara noastra deja, iar nopțile și diminețile sunt friguroase in majoritatea zonelor țarii. Alina Șerban, meteorolog ANM , a declarat sambata la Antena 3 ca este foarte probabil sa vedem luni prima ninsoare in București. Pana acum ninsorile au fost prezente in mod deosebit in zonele montane, dar o masa de aer polar venita din regiunile nordice va traversa și se va menține puțin pe teritoriul țarii noastre iar vremea se schimba. Potrivit Alinei Șerban, vor fi precipitații in aceasta dupa-amiaza in partea de nord și in centru a teritoriului.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

