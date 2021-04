Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 650.000 de copii din Africa au fost imunizati impotriva malariei, la doi ani dupa introducerea primului vaccin in cadrul unui program-pilot istoric in Malawi, Ghana si Kenya, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Peste 200 de milioane de oameni…

- Vaccinul anti-COVID dezvoltat de Moderna asigura o eficiența de 90%, la 6 luni de la administrarea rapelului. Compania a inceput și testarea unui nou ser, care vizeaza varianta din Africa de Sud a virusului.Oficialii companiei anunța ca vaccinul anti-COVID are o eficiența de 90% in fața tuturor formelor…

- Beijingul a aprobat inceperea studiilor clinice pentru un vaccin impotriva COVID-19 care se administreaza prin inhalare, dezvoltat de compania chineza CanSino Biologics, a declarat marti compania intr-un comunicat, transmite agerpres.ro.

- Vaccinul dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 de compania AstraZeneca in colaborare cu Universitatea Oxford are o eficienta de 79% in prevenirea formelor simptomatice ale bolii, potrivit unui amplu studiu clinic de faza III realizat in Statele Unite, Chile si Peru, au anuntat luni reprezentantii…

- Apar noi studii despre vaccinul AstraZeneca care arata faptul ca marirea intervalului de timp dintre dozele administrate crește eficacitatea serului impotriva coronavirusului. Vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford are o eficacitate de 76%. Dozele de vaccin se administreaza…

- In acest test clinic care a implicat 44.000 de voluntari, eficienta vaccinului impotriva covid-19 este de 66% in America Latina si de 57% in Africa de Sud, o tara in care se afla in circulatie o varinata SARS-CoV-2 deosebit de ingrijoratoare. Este vorba despre o eficienta mai mica decat a vaccinurilor…