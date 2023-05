Stiri pe aceeasi tema

- Cat merge darul la nunta acum, in 2023. Cați bani trebuie sa dai, daca ești socru, naș, ruda sau simplu invitat Cat merge darul la nunta acum, in 2023. Cați bani trebuie sa dai, daca ești socru, naș, ruda sau simplu invitat Nunta este unul dintre cele mai importante evenimente din viața unui cuplu,…

- Invitat la podcastul "Da, bravo!" realizat de Mihai Bobonete, Tudor Chirila a vorbit despre relatia tensionata pe care a avut-o in copilarie cu fratele sau. Ca in orice familie romaneasca din acele vremuri, fiind mai mic, Tudor primea mai multa atentie din partea parintilor, o situatie care nu era deloc…

- Trei persoane au fost ranite și patru audiate de polițiștii italieni, dupa o bataie generala iscata la o nunta romaneasca, langa Milano, relateaza portalul de știri Today.it.Nunta nebuna in Settimo Milanese, scrie sursa citata, unde petrecerea s-a incheiat cu trei raniți și patru anchetați, dupa ce…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, i-a reprosat prim-procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, Corina Stroe Tudorache, la un eveniment dedicat Zilei Poliției Romane, ca a dat curs unei sesizari penale trimisa anonim prin posta, demers care ar fi putut bloca investitiile pe fonduri…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, le-a cerut, joi, la un eveniment dedicat Zilei Politiei Romane, politistilor si procurorilor sa cerceteze ”cu mai multa atentie” plangerile penale indreptate impotriva. ”Nu pot sa fiu fericit (…) cand primesc la Primaria Buzau si pe numele meu acasa suspiciunea…

- VIDEO ȘTIREA TA| Atenție aterizeaza…sacii de gunoi: Modul execrabil in care sunt aruncați din mașina RER Vest, intr-o localitate din Alba VIDEO ȘTIREA TA| Atenție aterizeaza…sacii de gunoi: Modul execrabil in care sunt aruncați din mașina RER Vest, intr-o localitate din Alba Modul in care sunt aruncați…

- Vizita pe care a efectuat-o luni, 20 februarie, la Kiev, presedintele SUA, Joe Biden nu este un eveniment extraordinar capabil sa influenteze politica Rusiei, a declarat marti, 21 februarie, purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, transmite EFE și Agerpres . ”Nu cred ca pentru noi o vizita…