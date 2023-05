Stiri pe aceeasi tema

- Un exemplar de urs negru american (baribal), ramas blocat pe bancheta din spate a unei masini, a fost eliberat de un echipaj de politisti din vestul Statelor Unite, care au utilizat o coarda pentru a evita sa fie atacati de animal, informeaza AFP.Contactati pentru a veni in ajutorul ursului aflat…

- Politistii brasoveni au retinut si cerceteaza penal un barbat din localitatea Tarlungeni care a fost prins in timp ce conducea un autoturism cu numere false de inmatriculare. In plus, barbatul avea o concetratie alcoolica de peste unu la mie in aerul expirat si nici nu are permis de conducere. Masina…

- Politia londoneza a anuntat sambata ca barbatul arestat dupa ce s-a izbit cu masina de portile de la Downing Street, cladirea care gazduieste biroul si resedinta premierului britanic Rishi Sunak, a fost eliberat intre timp, in asteptarea unor investigatii suplimentare, transmite Reuters.Barbatul,…

- Un sucevean a fost amendat si are permisul de conducere suspendat, dupa ce in spatiul public au aparut imagini in care se vede cum barbatul blocheaza o strada din Suceava si pare ca ameninta alti soferi. Suceveanul a fost nemultumit de faptul ca a fost claxonat de ceilalti participanti la trafic atunci…

- Un șofer de 43 de ani a fost amendat si s-a ales cu permisul suspendat, dupa ce in spatiul public au aparut imagini in care se vede cum blocheaza o strada din Suceava si ameninta alti conducatori auto, relateaza agenția News.ro, care citeaza Monitorul de Suceava.Suceveanul a fost nemultumit de faptul…

- Poliția municipiului Suceava s-a autosesizat in cazul unor imagini aparute vineri in spațiul online in care aparea un șofer care a blocat cu mașina doua benzi de circulație in centrul Sucevei și a coborat cu un baț telescopic din mașina, indreptandu-se agresiv spre cei care anterior in claxonasera.…

- Un barbat ucrainean care avea un permis de conducere fals pe numele fostului premier britanic Boris Johnson a fost arestat de poliția olandeza duminica, 30 aprilie, suspectat ca a produs un accident rutier in timp ce se afla sub influența alcoolului, relateaza The Guardian.Documentul, emis in Ucraina…