Un urs a fost lovit mortal pe Autostrada A3 Câmpia Turzii - Gilău "La data de 06.11.2019, în jurul orei 03:50, pe Autostrada A3 Turda - Bors, calea 1 km 5 a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Un barbat în vârsta de 62 de ani, a condus auto si a lovit un animal salbatic (urs) care se afla pe partea carosabila, rezultând avarierea autoturismului. Traficul rutier nu a fost afectat. Conducatorul auto nu se afla sub influenta bauturilor alcoolice.", transmite IPJ Cluj. Ursul a decedat la scurt timp dupa impact, în timp ce soferul masinii implicate s-a ales doar cu pagube materiale si o sperietura… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

