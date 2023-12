10 kilometri din Autostrada de centura a Capitalei A0, partea de sud, sunt gata sa fie dați in folosința in cateva zile. Este vorba despre tronsonul intre DN5 (Jilava) și DN 6 (Bragadiru). Totuși, lotul intreg nu este gata, termenele contractuale au fost depașite de mult, dar nimanui nu pare sa-i pese. Veste buna! Zece km din autostrada de centura A0 a Bucureștiului vor fi dați in folosința cat de curand. Am ajuns sa ne bucuram și de zece km, deși ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu promitea in primavara nu doar ca tronsonul va fi gata integral in acest an, ci ca va fi gata intreaga autostrada…