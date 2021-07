Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal spaniol a cerut joi UEFA sa anuleze toate sanctiunile la adresa echipelor Real Madrid, FC Barcelona si Juventus Torino, initiatoare, printre altele, ale proiectului Super Ligii europene de fotbal, scrie Reuters. De asemenea, instanta a solicitat ca UEFA sa nu ia masuri pentru…

- Un tribunal spaniol a cerut joi UEFA sa anuleze toate sanctiunile la adresa echipelor Real Madrid, FC Barcelona si Juventus Torino, initiatoare, printre altele, ale proiectului Super Ligii europene de fotbal, scrie Reuters. De asemenea, instanta a solicitat ca UEFA sa nu ia masuri pentru excluderea…

- Uniunea Europeana pentu Fotbal a anuntat, marti, ca a suspendat procedurile disciplinare impotriva FC Barcelona, Real Madrid și Juventus Torino cu privire la Superliga Europeana. UEFA autorizeaza cele trei echipe sa participe in Liga Campionilor in sezonul viitor, scrie Reuters. Toate cluburile participante…

- Cluburile Real Madrid, FC Barcelona si Juventus Torino au fost admise in viitoarea editie a Ligii Campionilor la fotbal, in ciuda implicarii lor in controversatul proiect al Super Ligii europene, care a generat furia UEFA, informeaza Reuters, potrivit Agerpees. Scrisori de admitere au fost trimise…

- Cluburile Real Madrid, FC Barcelona si Juventus Torino au fost admise in viitoarea editie a Ligii Campionilor la fotbal, in ciuda implicarii lor in controversatul proiect al Super Ligii europene, care a generat furia UEFA, informeaza Reuters. Scrisori de admitere au fost trimise tuturor participantelor…

- UEFA a anuntat, marti, ca a suspendat procedurile disciplinare împotriva celor trei cluburi fondatoare ale Superligii Europene care nu au renunțat înca la proiect: Juventus Torino, FC Barcelona si Real Madrid."Ca urmare a deschiderii procedurilor disciplinare împotriva FC…

- FC Barcelona, Real Madrid si Juventus Torino au aparat sambata legitimitatea Super Ligii si au denuntat "amenintarile" UEFA, care a sanctionat vineri celelalte noua cluburi aflate la originea acestui proiect ce face concurenta Ligii Campionilor, transmite AFP. Desi celelalte noua cluburi s-au retras…

- Presedintele Uniunii Europene de Fotbal (UEFA), Aleksander Ceferin, l-a criticat dur pe Andrea Agnelli, presedintele lui Juventus Torino, dupa anuntul înfiintarii unei Super Ligi, el afirmând ca nu a mai vazut pe cineva "care sa minta atât de des" ca oficialul clubului italian,…