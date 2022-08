Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii care se aflau in trenuletul electric de agrement achizitionat de Primaria Bistrita, care circula pe o alee din parcul municipal, au fost raniti, luni dupa-masa, dupa ce vehiculul in cauza s-a rasturnat, potrivit datelor comunicate de Serviciul de Ambulanta Judetean Bistrita-Nasaud.

- Opt persoane, intre care un baiat de ani, au ajuns la spital, joi dimineața, in urma unui grav accident rutier produs pe DN28, in localitatea Lețcani, din județul Iași. Un microbuz și o camioneta, in care se aflau in total 13 persoane, au fost implicate in accident. „Accident rutier pe DN 28 in localitate…

- Zeci de persoane, majoritatea copii, au fost evacuate, in noaptea de luni spre marți, dintr-o pensiune din Brezoi, judetul Valcea, afectata de un incendiu. Potrivit pompierilor, 20 de persoane care ramasesera blocate pe balcoane din cauza fumului dens au fost salvate, 16 copii si un adult au fost transportati…

- Ford Motor Co din Statele Unite va rechema in service 2,9 milioane de autovehicule, pentru a verifica probleme legate de transmisie, conform agențiilor de presa americane. Cu o zi inainte, producatorul american le-a transmis dealerilor din SUA sa opreasca temporar vanzarile modelului electric Mustang…

- Un grav accident de circulație s-a produs chiar in dupa-amiaza zilei de 1 Iunie in localitatea Loturi Enescu din județul Botoșani. Doua mașini s-au ciocnit, din impact rezultand ranirea a 10 persoane, dintre care 7 sunt copii. La sosirea pompierilor de la descarcerare, șoferul uneia dintre mașini era…

- Rusia intentioneaza sa puna in functiune aproximativ 50 de noi rachete balistice intercontinentale Sarmat pana la finalul acestei toamne, a anunțat directorul general al agentiei spatiale Roscosmos, Dmitri Rogozin. Rachetele Sarmat – cunoscute in terminologia NATO sub denumirea de „Satan 2” – urmeaza…

- Versiunea ruseasca a YouTube, RuTube, este nefuncționala pentru a doua zi consecutiv, dupa un atac cibernetic care a avut loc luni, cand rușii au sarbatorit Ziua Victoriei, potrivit Sky News. „Cineva a vrut cu adevarat sa impiedice RuTube sa arate parada de Ziua Victoriei și focurile de artificii de…