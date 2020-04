Stiri pe aceeasi tema

- Buzaul va avea un dispozitiv de colectare plasma umana. Președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu a semnat miercuri un Contract de sponsorizare, in baza caruia SC Besmax Pharma Distribution SRL va pune la dispoziția Consiliului Județean Buzau, in mod gratuit, pentru o perioada de…

- Circa 100 de persoane vindecate de Covid-19 ar putea dona plasma pentru a salva viața altor pacienți, aflați in stare grava. Desprea aceasta a anunțat șeful Catedrei Boli infecțioase a Spitalului „Toma Ciorba”, doctorul in științe medicale Tiberiu Holban, astazi dimineața.

- Un tratament experimental pentru pacientii cu noul coronavirus aflati in stare grava, aproape de moarte, a fost aplicat si a functionat, in Statele Unite ale Americii, in cazul a doi bolnavi de COVID-19. Salvarea lor a venit de la tratament experimental aplicat prima oara in China, pe bolnavii de coronavirus,…

- Allianz-Țiriac Asigurari s-a alaturat eforturilor de combatere a noului coronavirus prin dotarea cu cinci aparate ATI în valoare de 80.000 de euro a spitalului modular - construit de asociația „Daruiește Viața” în curtea Spitalului Elias din București pentru tratarea cazurilor…

- Spitalul a anunțat intr-un comunicat ca in acest moment sunt internați 24 de pacienți confirmați cu COVID-19, iar alți 14 așteapta sa fie testați.La sectia de Terapie Intensiva, miercuri erau internati 4 pacienti, dintre care doi sunt suspecti, iar alti doi sunt confirmati cu noul coronavirus. Managerul…

- Spitalul Universitar din Erlangen, sudul Germaniei, a primit in acest sfarsit de saptamana autorizatia sanitara de a elabora plasma terapeutica pentru a trata bolnavii de COVID-19, relateaza duminica EFE. Primul pas va fi elaborarea de plasma terapeutica, motiv pentru care spitalul a lansat un apel…

- Actemra: Vezi ce este Actemra, medicamentul care a vindecat 95% dintre pacienții cu coronavirus in stare grava Actemra, tratament pentru coronavirus: pare a avea o eficienta aproape de maxim pentru pacientii in stare grava, bolnavi de COVID-19. In cautarea unui tratament si a unui vaccin pentru coronavirus,…

- O femeie in varsta de 40 de ani, din comuna Garceni, este internata in stare critica pe secția Anestezie Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența Vaslui, in acest caz fiind confirmata infectarea cu COVID-19. Pacienta fusese adusa la spital cu probleme pulmonare. Aceasta le-a spus medicilor…