Stiri pe aceeasi tema

- Un reactor de la o statie situata in apropiere de Rostov-pe-Don, in sudul Rusiei, a fost oprit ca masura de precautie, in urma unei scurgeri de vapori, relateaza AFP, potrivit news.ro. Aceasta scurgere de vapori a avut loc din cauza unui defect de sudura, pe o conducta de 18 milimetri care…

- Aceasta scurgere de vapori a avut loc din cauza unui defect de sudura, pe oconducta de 18 milimetri care transporta apa neradioactiva. Incidentul nu prezinta niciun pericol, a dat asigurari un purtator de cuvant al Rosenergoatom, o filiala a agentiei nucleare ruse Rosatom, Andrei Timonov. ”Totul va…

- Cand vine vorba de avioane, oamenii se pot gandi fie ca zboara, fie ca sunt parcate intr-un hangar in interiorul aeroportului. Cu toate acestea, intr-un videoclip care a devenit viral, o aeronava a fost vazuta pe o autostrada din India, blocat sub un pod, scrie Indian Express . Vederea neobișnuita a…

- In timp ce prezenta prognoza meteo in direct pe BBC News, aceasta a fost lovita de invitatul ei special, potrivit publicației Evening Standard .Cainele calauzitor, vizibil entuziasmat si cu chef de joaca, a tras-o cu forța pe prezenatoarea in varsta de 59 de ani, rasturnand-o. Incidentul a provocat…

- Un american care venea la Untold a fost prins pe Aeroportul Cluj-Napoca cu ciuperci halucinogene in bagaj. Incidentul a avut loc miercuri, cand in Aeroportul Cluj-Napoca s-a prezentat pentru a intra in tara, din Frankfurt, un cetatean american in varsta de 36 de ani. Pentru ca era agitat,…

- Incidentul s-a intamplat in timp ce echipajul, aflat in misiune pe strada principala, a oprit cu greu o mașina in care se aflau trei persoane de etnie rroma din Murgeni. La volan era un barbat, insoțit de soția sa și de o alta femeie. Cand li s-a cerut sa prezinte actele mașinii, unul dintre polițiști…

- Un șofer neatent a pierdut pe drumul național 1C, in Livada, inainte de Gherla, un palet cu dale. Obstacolul incurca grav circulația și pune in pericol viața șoferilor. Incidentul de marți dimineața a fost semnalat pe Info Trafic jud. Cluj. ”Unu nu s-ar opri sa mute pe margine „obstacolul”,…

- Incidentul a avut loc joi dupa amaiza in orașul Bocșa. Unul din polițiștii care dirija traficul a facut semn unui șofer care conducea un Ferrari sa opreasca. Conducatorul auto a incetinit, iar cand polițistul s-a apropiat de mașina a demarat in tromba, lovindu-l pe agent. Totul a fost filmat de camera…