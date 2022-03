Stiri pe aceeasi tema

- Nici bine nu a spart un magazin de unde a furat de „ale gurii”, dar si produse cosmetice ca a dat nas in nas cu… politistii. In data de 7 martie, in jurul orei 03:30, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii Secției 2 Timișoara au depistat pe bulevardul Eroilor din Timișoara, o persoana…

- Sala 2 a Teatrului Național din Timișoara se deschide publicului pentru premiera spectacolului „Copiii nopții” de Andrei Radu, in regia lui Alexandru Weinberger-Bara. Este al doilea text pe care tanarul regizor il pune in scena in Romania. Distribuția reunește actori tineri și studenți, fiind o poveste…

- Chiar daca Timisoara fotbalistica nu mai are realizari cu care sa se laude in ultima vreme, nici arena decenta unde sa si le etaleze pana la urma, profesionistii din zona ajung in continuare in colectivul primei reprezentative. Astfel, timisoreanul Miodrag Todorov, preparator fizic la Academia Politehnicii,…

- Documentarul „Swamp City”, realizat de timișorenii Bogdan Pușlenghea (regie, montaj, camera adiționala) și Ovidiu Zimcea (regie, montaj, camera adiționala și sound design) a fost inclus in cursa pentru nominalizarile la cea de-a 16-a ediție a Galei Premiilor Gopo, cel mai important eveniment care aduce…

- Un tanar de 23 de ani va sta inchis timp de 30 de zile dupa ce a poftit la telefonul altcuiva. In data de 26 ianuarie, polițiștii Secției 4 Timișoara l-au identificat pe tanarul banuit de comiterea infracțiunii de „talharie calificata” din 19 ianuarie. Intrucat se sustragea urmaririi penale, pe numele…

- A incetat din viața, la cateva zile dupa ce a implinit 71 de ani, renumitul doctor pediatru prof. dr. Constantin Ilie. Acestea suferea de o boala incurabila. Medicul a fost șeful Secției de Neonatologie din cadrul Clinicii „Bega” a Spitalului Județean din Timișoara. A vegheat mii de copii și a indrumat…

- Crima in toiul nopții la Timișoara. Un barbat de 65 de ani și-a ucis soția cu un cuțit. Scenele de groaza s-au petrecut pe strada Corneliu Coposu, in miezul nopții. Deocamdata, din primele informații nu se știe care a fost mobilul crimei, in condițiile in care cei doi erau cunoscuți ca fiind o familie…