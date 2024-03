Un timbru comemorativ ”Eugen Ionesco”, lansat de Serviciul de Filatelie al Poștei din Franța Un timbru comemorativ, menit a omagia memoria scriitorului si dramaturgului de origine romana Eugen Ionesco, a fost lansat de Serviciul de Filatelie al Poștei din Franța. Evenimentul marcheza implinirea a 30 de ani de la moarte scriitorului roman (28 martie 1994, la Paris), inmormantat in Cimitirul Montparnasse. Timbru, in ediție limitata Timbrele sunt editate in editie limitata, de 600.000 de exemplare, și au imprimat portretul scriitorului. Ele au fost puse deja in vanzare la Paris . Eugen Ionescu s-a nascut pe 26 noiembrie 1909, in Slatina. Cand avea doi ani, parinții lui au parasit Romania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se implinesc 30 de ani de la decesul lui Eugen Ionescu (Eugene Ionesco). Cel despre care criticul literar Vladimir Streinu spunea ca ”si-a construit, in teatrul contemporan, o glorie mondiala’, a murit la 28 martie 1994, la Paris, Ile-de-France,. A decedat in urma unui stop cardiac. A fost inmormantat…

- Criticul literar Nicolae Manolescu, președinte al Uniunii Scriitorilor , a murit sambata, a scris pe Facebook, Mircea Mihaeș, un apropiat al omului de cultura. Nicolae Manolescu avea 84 de ani și fusese internat la Spitalul Elias. „S-a stins din viața Nicolae Manolescu, cel mai important critic și istoric…

- Joi, 21 martie 2024, la Facultatea de Litere a Universitatii din Bucuresti, va avea loc lansarea volumului "Conciones Latinae Muldavo" Editura Academiei Romane, 2023 , editat de acad. Gheorghe Chivu, presedintele Sectiei de filologie si literatura a Academiei Romane si prof. univ. dr. habil. Florentina…

- Fost ministru al Culturii in Guvernul Ponta, Daniel Barbu a murit luni, 18 martie, a anunțat Facultatea de Teologie Romano-Catolica, Universitatea din București, unde istoricul Daniel Barbu a fost profesor.„Nascut la data 21 mai 1957 in București, și-a trait viața sub motto-ul: „Nil nisi Cruce”. A fost…

- Florentin Gherghe sau Profu’ de romana, așa cum este cunoscut in mediul online, este doctorand in cadrul Facultații de Litere de la Universitatea din București. Pe langa orele pe care le are aproape zilnic la Școala Gimnaziala Dora Dalles Bucșani și la Seminarul Teologic din Targoviște, Florentin merge…

- Ce precizari a facut prof. univ. dr. emerit Rodica Zafiu din cadrul Facultații de Litere de la Universitatea din București in cadrul emisiunii ”DC Edu”. The post TEORIE VERSUS PRACTICA ”Ce nu se da la examene nu se face”, regula nescrisa din liceu first appeared on Informatia Zilei .

- El s a ocupat de santierele de la Noviodunum, Callatis, Dinogetia, Histria, Targsorul Nou, Dunavatul de Jos, Beroe, Hatzor Israel si mai cu seama, de Tropaeum Traiani, unde a si condus activitatea Originar din Bucuresti, Alexandru Barnea s a nascut intr o zi de 17 februarie 1944. In orasul natal a urmat…

- Cine este TATA TEO, medicul blajin și calm de la Survivor și care e numele lui adevarat? Cine i-a pus aceasta porecla atat de duioasa? Cum e viața lui, dincolo de profesie, și de unde iși ia energia buna cu care ne-a cucerit pe toți? Interviul pentru libertateapentrufemei.ro este singurul pe care medicul…