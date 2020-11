Stiri pe aceeasi tema

- Poliția a pornit cinci procese penale, in urma alegerilor prezidențiale din data de 1 noiembrie. Este vorba despre sustragerea buletinelor de vot, acțiuni huliganice și multiple inregistrari de vot. Potrivit poliției, un dosar penal a fost pornit pe faptul ca in raionul Soroca, au fost sustrase 200…

- Un teren de joaca modern pentru copii a fost inaugurat in localitatea Mincenii de Sus, raionul Rezina. Inițiativa aparține deputatei Eleonora Graur, aleasa de pe circumscripția uninominala nr.13, cu susținerea unor agenți economici, anunța pagina de Facebook a Platformei parlamentare „Pentru Moldova”.

- Deputatii Ruxanda Glavan si Sergiu Sirbu, care recent au parasit Grupul parlamentar „Pro Moldova”, anunta despre crearea platformei „Pentru Moldova”. Ei sustin ca pentru „a reanima Parlamentul si pentru a-l scoate la munca”, impreuna cu un grup de deputati neafiliati au lansat initiativa de a semna…

- Șeful statului, Igor Dodon tot mai des vorbește despre posibile proteste dupa alegerile prezidențiale, in cazul in care el va fi cel care va caștiga scrutinul. Protestele ar putea fi deturnate in violențe, spune Dodon și indeamna opoziția, dar și partenerii de dezvoltare, „in special occidentali”, sa…

- Guvernul anunța ca a fost lansata platforma online Sportul se Joaca care ii inspira pe adulți sa se joace cu copiii. Este vorba despre un program care promoveaza exercițiile distractive prin intermediul unor clipuri cu imagini din 12 discipline sportive olimpice.

- Sarbatoare mare pentru copiii din doua localitati din nordul tarii. In satul Raspopeni, raionul Soldanesti si Brinzeni din comuna Camenca, raionul Glodeni, au fost construite de la zero terenuri de joaca moderne.

- În sedinta de joi, 10 septembrie 2020, consilierii locali vor dezbate un proiect de hotarâre privind demolarea unei centrale termice si realizarea unui parc de cartier, pe strada Primaverii din Manastur. Potrivit documentației…

- Odata cu alegerile prezidentiale din 1 noiembrie, in trei localitati din tara se vor desfasura alegeri locale noi. Este vorba despre comuna Chetris din raionul Falesti, comuna Piatra din raionul Orhei si satul Dubna din raionul Soroca, transmite IPN.