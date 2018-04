Stiri pe aceeasi tema

- Doi hoți din locuințe au fost prinși in trafic in București, la scurt timp dupa ce au spart un imobil in sectorul 5. Barbații au fost duși la audieri la sediul Secției 13 Poliție. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 3 și ai Secției 13 Poliție au prins, joi, doi barbați de 31, respectiv…

- Barbatul suspectat ca in urma cu o saptamana a incendiat opt masini in Sectorul 1 al Capitalei a fost prins de politisti in noaptea de vineri spre sambata, transmite News.ro . Potrivit reprezentantilor Politiei Capitalei, barbatul are 45 de ani, este din Bucuresti si este invinuit de incendierea celor…

- „La data de 28 martie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Iasi si Sectiei 4 Rurale Miroslava au depistat la domiciliul unei femei, de pe raza comunei Dagata, un barbat de 37 de ani, din judetul Neamt, urmarit international, fiind cautat in baza unui mandat european de arestare emis de…

- Un caz morbid a avut la în cadrul spitalului de psihiatrie din Slatina, unde un infirmier a înjunghiat mortal o asistenta, apoi și-a pus singur capat zilelor.Femeia avea 45 de ani si lucra în spital din anul 2002, în timp ce barbatul, în vârsta…

- Politistii din Aiud au documentat activitatea infracționala a unui barbat din judetul Constanta ce este banuit de comiterea unor fapte de inselaciune, prin care a cauzat un prejudiciu de peste 50.000 lei. Acesta ar fi achizitionat miei, de la doua persoane din zona Aiudului, si nu i-a mai platit. A…

- Politistii din Buzau efectueaza 30 de perchezitii in mai multe judete si in Capitala si pun in aplicare trei mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul proprietatii intelectuale, cu un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei. "La data de 31 ianuarie,…

- Sectia 14 de Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, face cercetari dupa ce un taximetrist a fost batut de trei șoferi UBER. Agresiunea a avut loc in fața unul club din Capitala. „Cercetarile au fost declansate in urma unei plangeri formulate la data de 19 ianuarie…