Un TELEFON care costă O AVERE, uitat în tren, predat de un călător nevoiaș la Poliție Barbatul calatorea cu trenul de la Dorohoi la Iași, cand a gasit pe o bancheta telefonul care costa 7.000 de lei. Nu s-a gandit nicio secunda sa-l pastreze deși are nevoie de bani avand in vedere ca are probleme de sanatate.Dupa ce trenul a ajuns in gara, omul s-a dus direct la Poliția Transporturi și l-a predat. Polițiștii l-au gasit rapid pe proprietarul telefonului, un tanar care deja reclamase dispariția lui. Barbatul a fost felicitat pe rețele de socializare de sute de internauții. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

