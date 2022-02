Stiri pe aceeasi tema

- Averea neta a lui Mark Zuckerberg a scazut joi cu 29 de miliarde de dolari, in conditiile in care actiunile Meta Platforms au marcat o scadere record intr-o singura zi, in urma unor previziuni dezamagitoare privind castigurile companiei, care au zguduit sectorul tehnologic global, transmite Reuters.…

- Actiunile Meta au scazut cu 26%, stergand peste 200 de miliarde de dolari din capitalizarea de piata a companiei, aceasta fiind pierdere consemnata intr-o singura zi de o companie din SUA. Declinul a redus averea neta a fondatorului si directorului executiv Zuckerberg la 85 de miliarde de dolari, potrivit…

- La Bursa de la New York, actiunile Meta, compania mama a Facebook, erau in scadere, joi, cu 24% comparativ cu cotatia de miercuri seara. Aceasta face ca averea lui Mark Zuckerberg, director general la Meta, sa se reduca si ea cu aproximativ 31 de miliarde de dolari, de la 120,6 miliarde de dolari pana…

- In premiera, Facebook a inceput sa piarda din utilizatori. Tinerii migreaza spre alte platforme. Gigantul rețelelor sociale Facebook a constatat o scadere a utilizatorilor activi zilnici (n.r. – Daily Active Users, DAU), pentru prima data in istoria sa de 18 ani. Compania-mama a Facebook, Meta Networks,…

- A fost poluare, așa a decis Garda de Mediu Craiova cu privire la cele petrecute in weekeendul trecut in Bariera Valcii. Atunci pulberile din incinta SE II au fost suflate de vant și au acoperit un intreg cartier al Craiovei. Drept urmare, Garda a aplicat o amenda de 100.000 de lei poluatorului, CEO…

- Filipine a finalizat un acord pentru achizitia unui sistem terestru de rachete anti-nava din India in valoare de aproape 375 de milioane de dolari, a anuntat ministrul apararii filipinez citat sambata de Reuters. In baza acordului negociat cu guvernul indian, Brahmos Aerospace Private Ltd va livra…

- Un barbat din Arad a fost amendat marti cu 1.000 de lei de jandarmi pentru injurii aduse pe o retea de socializare. Acesta a a adus injurii si expresii jignitoare, printr un comentariu, la o postare facuta de catre o persoana juridica pe o retea de socializare.Injuriile erau adresate atat autorului…