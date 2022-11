Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent a murit dupa ce s -a urcat intr-un tomberon și a fost comprimat de un camion de reciclare, scrie Mirror.co.uk . Kellen Bischoff, de 19 ani, din New Jersey, SUA, care se intorcea sambata de la o petrecere cu prietenii a fost gasit mort in jurul orei 8.45 la centrul de reciclare din Birdsboro,…

- O tanara in varsta de 33 de ani a trecut printr-o experiența pe care, foarte probabil, nu o va uita prea curand. Mama sa a fost cea care a alertat polițiștii, iar oamenii legii au mers sa faca verificari. Dupa ce a fost gasita de polițiști, tanara a povestit prin ce a trecut timp de […] The post O femeie…

- Fapta a avut loc in Pitesti, in timp ce baiatul se intorcea de la scoala."In seara zilei de 07 noiembrie, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Pitesti au fost sesizati, de catre mama unui minor de 14 ani, cu privire la faptul ca fiul sau ar fi fost agresat, in cursul aceleiasi zile, in jurul orei…

- Un barbat din Alba a mers in instanța pentru a-și face dreptate dupa ce s-a ales cu o amenda de 5000 de lei, din partea Direcției Regionale Vamale, pentru ca avea in pivnița 200 de litri de vin. Motivul pentru care a fost amendat este acela ca nu ar fi fost inregistrat ca mic producator de vin. Vinul…

- Urmarire ca in filme pe ulițele din sat. Doi barbați originari din Orhei reținuți de oamenii legii dupa ce au incercat sa fuga. Aceștia conduceau cu viteza excesiva, fara permis de conducere și in stare de ebrietate avansata. Poliția a deschis dosar penal pe numele acestora.

- Cu muzica de fanfara și flori a fost intalnita astazi, in Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni campioana mondiala la lupte feminine de la Belgrad, polițista de frontiera Anastasia Nichita.