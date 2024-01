Un taximetrist, bătut şi jefuit de 5.000 de lei. Atacatorul, un tânăr din Bucureşti Un taximetrist a fost batut și jefuit de un client din Bucuresti, in timp ce taxiul staționa intr-o intersecție din Sectorul 3. „In fapt, la data de 2 ianuarie 2024, Serviciul de Poliție pentru Centrul Vechi a fost sesizat, prin sistem 112, de catre un barbat, șofer al unei companii de taximetrie, cu privire la faptul ca, in jurul orei 4.30, in timp ce se afla in autoturismul staționat la o intersecție din sectorul 3, pasagerul acestuia i-ar fi sustras un portofel, in care se aflau 5.000 de lei, iar pentru a-și asigura scaparea, ar fi folosit forța fizica”, transmite Poliția Capitalei. Atacatorul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

