Stiri pe aceeasi tema

- Recent a devenit cunoscut faptul ca un vechi vas ritualic din bronz, furat in urma cu 40 de ani și exportat ilegal in strainatate, a fost returnat in China. Administrația de Stat pentru Protecția Patrimoniului Cultural din Republica Populara Chineza a anunțat despre acest lucru miercuri. Potrivit raportului,…

- In ultimele doua decenii, liderii chinezi au construit un sistem de supraveghere de inalta tehnologie cu o sofisticare aparent extraordinara. Software-ul de recunoaștere faciala, monitorizarea internetului și camerele video omniprezente dau impresia ca Partidul Comunist a realizat in sfarșit visul dictatorului…

- Producatorul auto chinez de vehicule electrice BYD ar putea lansa SUV-uri in Europa care vor concura cu Land Rover Defender, Mercedes G-Class și Ford Bronco. BYD ia in considerare exportul modelelor Yangwang U8 și Fang Cheng Bao 5 in Europa. BYD intenționeaza sa prezinte SUV-ul de lux de dimensiuni…

- Producatorul auto chinez de vehicule electrice BYD ar putea lansa SUV-uri in Europa care vor concura cu Land Rover Defender, Mercedes G-Class și Ford Bronco. BYD ia in considerare exportul modelelor Yangwang U8 și Fang Cheng Bao 5 in Europa. BYD intenționeaza sa prezinte SUV-ul de lux de dimensiuni…

- Trafic aerian normal, in conditii de iarna, pe aeroporturile Capitalei. Nu exista curse anulate, dar pot aparea intarzieriCompania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) anunta, sambata dimineata, ca traficul aerian este normal, in conditii de iarna, pe aeroporturile Capitalei. Nu exista curse anulate…

- O echipa de cercetatori chinezi a dezvoltat o platforma de inteligenta artificiala (IA) care poate ajuta la detectarea cancerului pancreatic in stadiu incipient pe baza imagisticii cu raze X de inalta precizie, a transmis Agentia Xinhua, preluata de Agerpres. PANDA, o metoda „deep learning” dezvoltata…

- PANDA, o metoda „deep learning” dezvoltata de Alibaba's Damo Academy, poate amplifica si identifica unele caracteristici patologice subtile in imaginile CT simple, dificil de detectat cu ochiul liber, relateaza agentia Xinhua, citata de Agerpres.Cancerul pancreatic este o tumoare profund maligna, insa…

- PANDA, o metoda „deep learning” dezvoltata de Alibaba's Damo Academy, poate amplifica si identifica unele caracteristici patologice subtile in imaginile CT simple, dificil de detectat cu ochiul liber, relateaza agentia Xinhua, citata de Agerpres.Cancerul pancreatic este o tumoare profund maligna, insa…