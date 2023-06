Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si un copil de noua ani, tata si fiu, au fost loviti, vineri seara, de un tren in tunelul Coramnic din Orsova, judetul Mehedinti. Cele doua victime se intorceau acasa de la pescuit in momentul accidentului. Ele au fost preluate cu targi tip lopata si saltea vacuum. "Cu putin timp in urma,…

- Un accident feroviar foarte grav s-a produs in tunelul Coramnic, pe raza municipiului Orșova. Doua persoane au fost acroșate de un tren in tunel: un barbat și baiatul sau de 9 ani.Cei doi se intorceau de la pescuit și s-au adapostit in tunelul feroviar din cauza ploii torențiale din ultimele ore. Ei…

- Trei persoane au fost ranite, in aceasta seara, dupa coliziunea dintre doua autoturisme la intersecția strazilor Mareșal Averescu și Independenței. Doua echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Drobeta Turnu-Severin au intervenit de urgența cu: o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare,…

- Pompierii din Mehedinti au intervenit pentru salvarea unui barbat de 57 de ani care s-a electrocutat in timp ce se afla la pescuit, dupa ce a atins cu undita firele de curent. In urma incidentului, acesta are arsuri de gradele 2 si 3 la nivelul mainilor si picioarelor. Incidentul a avut loc in localitatea…

- Barbat electrocutat in timp ce se afla la pescuit. Pompierii din Mehedinti au intervenit pentru salvarea unui barbat de 57 de ani. Acesta s-a electrocutat in timp ce se afla la pescuit, dupa ce a atins cu undita firele de curent. In urma incidentului, barbatul are arsuri de gradele 2 si 3 pe maini si…

- Au fost cozi de kilometri in zona Viaductului Vodița, in urma coliziuni dintre trei autovehicule, pe DN 6. Accidentul s-a produs intre Orșova și Drobeta Turnu Severin. Au fost mobilizate doua echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Orșova care au intervenit cu: o autospeciala de stingere cu modul…

- Un accident rutier grav s-a produs luni la pranz in localitatea Baltati intre un autotren si un autoturism. In coliziune au fost implicate patru persoane, trei dintre acestea fiind ranite (toate din autoturism). Victimele au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente a spitalului "Sf. Spiridon"…

- Un autocamion s-a rasturnat pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu-Severin. Din fericire cele doua persoane aflate in interior au scapat cu viața. Trei echipaje de pompieri au intervenit, in aceasta dimineața, cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD.In…