Stiri pe aceeasi tema

- Un accident ce s-a sondat cu cinci victime a avut loc vineri pe DN2B, in localitatea Cilibia. Doua persoane au murit și alte trei au fost transportate la spital. Accidentul s-a produs dupa ce o femeie de 65 de ani ce conducea o mașina care vedea dinspre Braila spre Buzau, ar fi intrat pe contrasens…

- Accident mortal in orașul Ovidiu din județul Constanța! Un barbat in varsta de 63 de ani s-a stins din viața dupa ce a fost spulberat de o mașina, chiar pe trecerea de pietoni. Șoferul are vasta de 24 de ani.

- Tragedie in județul Buzau. Un barbat a murit dupa ce a coborat sa curețe o fantana. Alți trei localnici care au incercat sa-l salveze au fost și ei la un pas de moarte. Au fost scosi in ultimul moment și au ajuns la Spital. Cauza tragediei: gazele emanate de pompa din fantana.

- Un barbat in varsta de 25 de ani si o femeie de 24 de ani au murit, marti dimineata, intr-un accident rutier produs in judetul Suceava, unde un autotren si doua autoturisme s-au ciocnit. Cei doi se aflau in unul dintre autoturisme si au ramas incarcerati, echipele de interventie scotandu-i inconstienti…

- Incidentul s-a petrecut, sambata, pe DN66, in localitatea Bretea Streiului, județul Hunedoara, dupa ce un șofer in varsta de 81 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat intr-o mașina parcata in afara șoselei, provocand decesul unei femei, informeaza Ziarul Hunedoreanului.In urma impactului puternic,…

- Un barbat, in varsta de 28 de ani, si o tanara, de aceeasi varsta, au murit, duminica, in urma unui grav accident de circulatie care a avut loc pe DN2(E85), intre localitatile Cioranca si Costesti. Cei doi au intrat cu motocicleta in coliziune frontala cu un autocamion, a anuntat Inspectoratul de…

- Un șofer a murit iar altul a fost ranit, marți dimineața, pe DN2E85, dupa ce duba pe care o conducea a patruns pe contrasens și s-a izbit violent de un TIR la ieșire din localitatea Cioranca inspre Buzau, informeaza Reporter Buzoian.Potrivit polițiștilor, in timp ce conducea autoutilitara dinspre București…

- Un barbat a murit, iar altul a fost grav ranit in urma unui accident produs marti dimineata, pe DN2E85, la iesire din localitatea Cioranca spre Buzau, traficul desfasurandu-se dirijat zeci de minute. Din primele date de la fata locului, rezulta ca, in timp ce conducea autoutilitara dinspre Bucuresti…